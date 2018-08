Stiri pe aceeasi tema

- Reactia sa, consemnata intr-o noua salva de tweet-uri matinale, survine dupa ofensiva lansata saptamana trecuta de gigantii internetului impotriva comentatorului american de extrema-dreapta Alex Jones, caruia i s-a taiat accesul la Facebook si Spotify, reteaua Twitter blocandu-i la randul ei accesul…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…

- Uniunea Europeana si SUA sunt cei mai buni prieteni si a spune ca cele doua entitati sunt inamici reprezinta "fake news", a declarat duminica presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce presedintele american a calificat UE drept inamic in chestiuni comerciale, informeaza Reuters."America…

- Sase copii dintre cei 12 captivi intr-o pestera din nordul Thailandei ar fi fost deja adusi la suprafata, conform Reuters. Totusi, puscasii marini thailandezi au anuntat pe Facebook ca doar patru copii au fost salvati deja, scrie news.ro.Conform surselor The Guardian, ultimii doi baieti salvati…

- Rețeaua foto Instagram lanseaza un concurent pentru YouTube . Numit IGTV, acesta se bazeaza pe celebritați online și reprezinta cea mai noua mișcare pe care Facebook o face impotriva Google, scrie Reuters . IGTV este atat o aplicatie noua, dedicata exclusiv filmarilor de pana la o ora, cat si o sectiune…

- Miliardarul Elon Musk va concedia 9% din angajatii Tesla, pe fondul sporirii presiunilor din partea investitorilor pentru a deveni profitabila si a-si reduce costurile. Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si…

- Ben Gilbert, jurnalist la Business Insider, a luat decizia de a renunța la rețelele de socializare pe care le folosea de ani de zile, iar motivelele lui par intemeiate. „Am terminat cu retelele de socializare! Mi-am dezactivat Twitter-ul si Facebook-ul, si nu am de gand sa le redeschid”, a scris acesta.…

- Banca Centrala a Turciei a decis miercuri sa majoreze dobanda de politica monetara cu 300 de puncte de baza, in ideea de a pune capat scaderii cursului de schimb al lirei si a restabili increderea investitorilor, afectati de politica interventionista a presedintelui Tayyip Erdogan. Fara a…