Facebook şi Twitter au luat măsuri, marţi, împotriva postărilor preşedintelui Trump care compară Covid-19 cu gripa ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!”, a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte sa fi fost distribuita de aproximativ 26.000 de ori, potrivit datelor CrowdTangle, sistemul de masurare al companiei. ”Eliminam informatiile incorecte legate de severitatea Covid-19”, a declarat un purtator de cuvant a Facebook. Cea mai mare companie de socializare din lume, care excepteaza politicienii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…

- Facebook si Twitter au șters, marti, postarile lui Donald Trump, pentru incalcarea regulilor impotriva dezinformarii legate de noul coronavirus. Președintele american a sugerat ca noul coronavirus este precum gripa, noteaza Reuters, citata de G4Media.ro. ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei,…

- Facebook si Twitter au luat masuri, marti, impotriva unor postari ale presedintelui american, Donald Trump, pentru incalcarea regulilor impotriva dezinformarii legate de nou coronavirus prin sugerarea ca boala Covid-19 este la fel ca gripa, transmite Reuters.”Multi oameni mor in fiecare an…

- Donald Trump a postat, pe 6 octombrie, un mesaj pe Twitter, la cateva ore dupa ce a fost externat de la Centrul Medical Militar Walter Reed din Maryland. In textul respectiv, acesta compara COVID-19 cu gripa. Trump, infectat recent cu noul coronavirus, le-a transmis americanilor sa nu se teama de COVID-19.

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Inaintea de a fi stearsa de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a comparat, marti dupa-amiaza, epidemia de coronavirus cu cea de gripa sezoniera, dar mesajul postat pe Twitter a fost etichetat cu avertisment, informeaza agentia de presa Reuters.

- Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, l-a ironizat marți pe Twitter pe Donald Trump din cauza tentativei președintelui american de a minimaliza pericolele reprezentate de coronavirus, relateaza Politico.Trump s-a întors marți la Casa Alba deși nu s-a vindecat de COVID-19,…

- Pandemia de coroanvirus a avut un puternic impact psihologic asupra adulților din Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA. In plus, un sondaj arata ca un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie. Un nou studiu arata…