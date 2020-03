Facebook si Instagram reduc calitatea streamingului video, ca sa nu se blocheze Internetul Facebook va reduce calitatea streamingului video pe platforma sa si pe Instagram in Europa, devenind astfel cel mai recent gigant american din industria noilor tehnologii care raspunde apelului UE de a preveni o eventuala blocare a Internetului, in contextul in care mii de angajati lucreaza de acasa in aceasta perioada din cauza epidemiei de coronavirus.



Saptamana trecuta, companiile Netflix, YouTube (platforma detinuta de Alphabet Inc), Amazon si Disney au anuntat ca vor reduce si ele calitatea video pe platformele lor de streaming, informeaza Reuters.



Comisarul european pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va reduce calitatea streamingului video pe platforma sa si pe Instagram in Europa, devenind astfel cel mai recent gigant american din industria noilor tehnologii care raspunde apelului UE de a preveni o eventuala blocare a internetului, in contextul in care mii de angajati lucreaza de acasa…

- Facebook și Instagram au anunțat ca vor reduce calitatea clipurilor video de pe aplicații în UE pentru a preveni congestia rețelelor de comunicații, în contextul în care tot mai mulți lucreaza de acasa din cauza epidemiei de coronavirus. Facebook are aproximativ 300 de milioane de…

- Google a anuntat vineri o reducere a debitului pe YouTube, dupa ce Netflix a facut acelati lucru, in vederea unei reduceri a folosirii retelei si relaxarii presiunii exercitate asupra Internetului in Europa, relateaza AFP, citata de news.ro.”In urma unei discutii intre CEO-ul Google, CEO-ul YouTube…

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- YouTube reduce calitatea transmisiei in Europa pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolați acasa, stau și urmaresc inregistrari video, anunța Agerpres.Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat, joi, ca Turcia va trimite trupe in Libia, la solicitarea statului nord-african si ca, in ianuarie, va prezenta in Parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara. Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a…