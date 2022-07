Compania Meta a efectueze schimbari importante asupra aplicațiilor Facebook și Instagram astfel incat ele sa recomande mai mult conținut utilizatorilor, relateaza Business Insider care subliniaza ca modificarile par sa semnaleze ca gigantul tehnologic percepe TikTok drept o amenințare existențiala. Instagram a anunțat joi ca toate clipurile video sub 15 minute vor fi convertite drept Reel. Daca acea filmare este publicata de un cont public, ea va intra automat in altgoritmul de recomandari trimise catre alte conturi. Opțiunea Reels a fost lansata pe Instagram in SUA in 2020 și a fost imediat vazuta…