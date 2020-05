Facebook si-a facut consiliu de supraveghere a continutului, care va putea sa rastoarne deciziile lui Zuckerberg

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare Facebook Inc a raportat o crestere semnificativa a numarului de noi utilizatori si a vanzarilor in primul trimestru din acest an, peste estimarile analistilor, iar actiunile companiei americane, care mai detine WhatsApp si Instagram, au urcat cu peste 10%, transmit Reuters si…

- Teama de a nu contracta noul coronavirus s-ar putea sa îl fi determinat pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa nu participe la ceremoniile de stat prilejuite de o sarbatoare importanta la mijlocul lunii aprilie, a afirmat un ministru sud-coreean marți, pe masura ce speculațiile privind locația…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decat primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC), potrivit…

- Rusia a criticat miercuri SUA pentru decizia lor de a-si suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in timp ce China au indemnat Statele Unite sa-si respecte obligatiile fata de OMS, informeaza EFE, AFP si Reuters. "Politicienii din aceasta tara (SUA) gasesc mereu vinovati:…

- Gigantul Amazon angajeaza inca 75.000 de persoane, pentru a face fata cererii crescute de livrari la domiciliu in perioada pandemiei Retailerul online Amazon a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea…

- Arabia Saudita, Rusia si alti producatorii de petrol aliati vor accepta reducerea productiei de petrol doar daca Statele Unite si alte tari se vor alatura masurilor de sustinere a preturilor titeiului care au scazut puternic din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters.

- Facebook a anuntat vineri ca permite candidatilor politici din Statele Unite sa publice continut sponsorizat pe platformele sale de socializare, dar continutul respectiv nu va fi catalogat in biblioteca sa de reclame, transmite Reuters, citata de news.ro.Campaniile politice si grupurile pot…