- Facebook, care a inovat prin implementarea news feed-ului, va calca și el pe urmele TikTok-ului, deoarece iși dorește sa faca o schimbare a algoritmilor, cea mai mare din ultimii patru ani, arata un document intern obținut de publicația The Verge . Scopul acestei schimbari este ca fluxul Facebook sa…

- La opt ani de cand a decis sa separe Messenger de Facebook, Meta vrea sa revina la starea initiala si sa readuca solutia de chat in cadrul retelei in care a fost creata, o mutare menita sa intareasca pozitia Facebook. Messenger va avea un buton cat se poate de vizibil in Facebook, plasat in coltul din…

- TikTok a raportat ca, in martie si aprilie, numarul materialelor video care dezinformeaza cu privire la coronavirus este in scadere cu 2.239 fata de perioada de raportare anterioara, odata cu ridicarea restrictiilor in multe tari ale UE iar Meta a anuntat ca in martie si aprilie au fost eliminate…

- Subsidiara din Rusia a Google planuiește sa iși ceara insolvența, dupa ce autoritațile de la Moscova au impus o serie de amenzi companiei, scrie Kommersant . Compania a anunțat in data de 22 martie ca „prevede insolvența proprie și imposibilitatea indeplinirii obligațiilor monetare”. Roskomnadzor, autoritatea…

- Premierul britanic Boris Johnson, destul de activ pe rețelele sociale, nu a ratat sa fie prezent nici pe TikTok, unde promite sa ofere informatii exclusive despre activitatile sale de prim-ministru. Contul se vrea practic un profil oficial al Downing Street – Numarul 10, semnalat printr-un videoclip…

- Un proces rocambolesc - marcat de Stories false pe Instagram, acuzatii de scurgeri de informatii in presa si dari in judecata pentru defaimare - care le opune pe Coleen Rooney si Rebekah Vardy, doua personalitati influente pe retelele de socializare, cunoscute mai intai ca sotii ale unor fotbalisti…

- Lansata in 2016, platforma TikTok sau Douyin, așa cum este cunoscuta in China, era perceputa la inceput ca o rețea de socializare pur de divertisment pe care se puteau viziona videoclipuri amuzante și nimic mai mult. TikTok caștiga tot mai mult teren in razboiul de la distanța cu deja consacratele rețele…