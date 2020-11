Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general si presedintele Facebook, Mark Zuckerberg, le-a spus angajatilor companiei ca Joe Biden va fi viitorul presedinte al SUA si a criticat presupusa dezinformare practicata de actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, privind falsificarea alegerilor, relateaza joi Buzzfeed News, pe…

- Medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babes din Timisoara, a afirmat duminica, 8 noiembrie, intr-o interventi la Digi24, ca principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul in comun, petrecerile, mai ales ale adolescentilor, si fabricile in care nu se respecta masurile…

- Alegatorii americani au fost așteptați la urne pentru a-si alege urmatorul presedinte. Dan Negru a transmis un mesaj legat de alegerile din SUA. „Exista un singur reper serios: casele de pariuri. Eu acolo ma uit daca vreau sa vad adevarul în lupta Trump vs Biden. Casele de pariuri…

- Facebook a identificat o noua cale de a-si tine cat mai activi utilizatorii si, totodata, de a creste numarul celor care se inscriu in grupurile de discutii - prin aducerea postarilor din grupurile publice in newsfeed. Pana acum, continutul din grupurile de discutii era afisat in newsfeed-ul utilizatorilor…

- Noam Chomsky, „indiscutabil cel mai important intelectual in viața” (The New York Times) - și totodata unul dintre cei mai controversați – este invitat la un dialog provocator, unic in Romania, cu Paul Gabriel Sandu, pornind de la noua carte aparuta la C urtea Veche Publishing, „Cum merge lumea”. Joi,…

- Apple face mai dificila urmarirea datelor utilizatorilor de catre aplicații iar Facebook spune ca acest lucru ar putea avea efecte devastatoare asupra afacerilor sale, relateaza Business Insider.Facebook a publicat miercuri o postare pe blogul companiei în care s-a plâns de schimbarile…