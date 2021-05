Facebook lansează Neighborhoods, un instrument social pentru comunităţile locale Facebook a inceput testarea unui nou instrument de socializare, in care elementul principal este localizarea – grupurile de participanti se creeaza pe criteriu geografic, cu scopul punerii in legatura a oamenilor care locuiesc in aceeasi zona. Disponibila doar celor peste 18 ani, sectiunea Neighborhoods permite utilizatorilor gasirea persoanelor din apropiere cu interese si pasiuni comune. Compania americana vede utilizarea noii sectiuni atat in zona comunitatilor de oameni, cat si in zona de business. Pentru a folosi Neighborhoods, utilizatorii trebuie sa dea Facebook acces la o multime de date… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In documentele financiare pe anul trecut depuse de Facebook in Statele Unite, se regasesc si informatii despre cheltuielile privind securitatea, inclusiv a sefului companiei, Mark Zuckerberg, Astfel, anul trecut Facebook a alocat peste 23 de milioane de dolari pentru a-l proteja pe Mark Zuckerberg.…

- Facebook a anuntat doua noi feed-uri de continut pentru aplicatia sa mobila. Acestea se numesc Favorites (Favoriti) si Recents (Recente), urmand sa acomodeze, dupa cum sugereaza si denumirile, postarile prietenilor si entitatilor favorite, respectiv cele mai recente postari. Pentru Favorites, utilizatorul…

- OMS: vaccinul Johnson & Johnson, recomandat și pentru variante mai contagioase. Vaccinul american impotriva COVID-19 al companiei Johnson & Johnson este recomandat chiar și in țarile unde se afla in circulație variante mai contagioase ale coronavirusului, au precizat ieri expertii OMS. Vineri, organizația…

- Compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu varsta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Compania americana in domenul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu vasta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Compania americana in domenul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu vasta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Noua lista a țarilor din zona galbena a fost actualizata. Cei care intra in Romania din aceste state trebuie sa stea 14 zile carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat duminica o noua lista a țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania Johnson&Johnson. Acesta este primul ser care se administreza intr-o singura doza. Comisia Europeana a acordat joi o autorizație de introducere pe piața condiționata (AIC) pentru vaccinul impotriva…