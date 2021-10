Facebook la apel: Formula prin care platforma social media a lui Mark Zuckerberg ar fi manipulat omenirea Compania lui Mark Zuckerberg ar fi programat algoritmul care decide ce vad oamenii in news feed-ul lor și i-ar fi indemnat sa foloseasca anumite emoji-uri pentru a-i manipula. Relatarea aparține The Washington Post , care vorbește despre documente interne ale Facebook ce dezvaluie ca, incepand cu 2017, platforma social media a lui Mark Zuckerberg a tratat emoji-urile de reacție ca fiind mai valoroase decat simplele „like-uri”. Teoria era simpla: postarile care primeau multe reacții tindeau sa ii țina pe utilizatori mai implicați iar acesta era un lucru cheie pentru modelul de afaceri al Facebook.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

