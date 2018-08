Stiri pe aceeasi tema

- Facebook spune ca o eroare in sistemele sale automatizate a fost responsabila pentru postarile care au disparut joi, o parte dintre acestea fiind, in mod eronat, marcate ca fiind spam. Compania spune ca va rezolva problema. Mulți romani s-au plans joi ca postarile lor au disparut, dar la fel s-a intamplat…

- Brandul romanesc de biciclete Pegas va iesi pe piata europeana prin listarea pe cinci piete de desfacere (marketplace-uri) Amazon din Spania, Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, urmand ca proiectul sa fie extins in Statele Unite ale Americii, arata un comunicat transmis miercuri de companie.…

- Dupa eliminarea Braziliei din sferturi, 1-2 cu Belgia, Mondialul din Rusia intra in istorie. Campionatul Mondial din 2018 este primul dintre cele 20 disputate la care niciuna dintre naționaleleBraziliei, Germaniei sau Argentinei nu se afla in semifinale. Brazilia a fost eliminata in sferturi, de Belgia,…

- Reprezentantii Facebook au recunoscut luni ca o eroare, rezolvata intre timp, a permis deblocarea, timp de cateva zile, a persoanelor considerate indezirabile si blocate de utilizatori, problema care a afectat 800.000 de conturi in perioada 29 mai si 5 iunie, potrivit AFP.

- Pana de curent in tunelul de sub Canalul Manecii, de duminica, 24 iunie, a afectat circulația feroviara dintre Franta de Marea Britanie, timp de doua ore, in ambele sensuri, precizeaza companiile Eurotunnel si Eurostar, citate de Agerpres. ‘A fost o pana electrica la terminalul din partea franceza,…

- McDonald`s va face o schimbare majora și aceasta va incepe cu restaurantele din Marea Britanie si Irlanda, ca apoi sa fie extinsa la restaurantele din toata lumea. Cel mai mare lant de restaurante de tip fast-food din lume va elimina paiele din plastic, potrivit CEO-ului McDonald`s in Marea Britanie,…

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale in lantul de aprovizionare si liderul european in domeniul logisticii auto, si compania franceza Talan vor crea o societate mixta specializata in proiectarea si comercializarea de solutii pentru piata auto. „Joint Venture-ul pe care il…

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…