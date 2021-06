Facebook hit with new antitrust probes in the UK and EU

Stiri pe aceeasi tema

- European Union ambassadors on Friday adopted a plan to ban Belarus airlines from flying over EU territory or landing in EU airports and prohibiting EU airlines from flying over Belarus, three diplomats said, according to Reuters. The decision is part of broader economic sanctions against Belarus in…

- The European Commission presented to the Council on Friday an outline for a comprehensive plan of economic support to a future democratic Belarus. The EU Commission stated that the plan of up to E3 billion, reflects the European Union’s commitment to support the Belarusian people’s wishes for a peaceful…

- EU antitrust regulators on Thursday fined Nomura, UBS and UniCredit a total of E371 million for taking part in a European governments bonds trading cartel. The European Commission said Bank of America, RBS (now known as NatWest), Natixis and WestLB (now known as Portigon) also took part in the cartel…

- The European Commission (EC) said on Thursday that it has approved Romania’s 500 million euro scheme to support companies operating in the field of tourism, accommodation and food services affected by the Covid-19 outbreak, according to seenews.com The EC approved the measure under the state aid temporary…

- Vicepremierul Dan Barna a postat vineri noapte pe rețeaua de socializare, Facebook, un mesaj despre situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor cand, peste 100 de pacienți, s-au vazut scoși din spital, in toiul nopții. Barna a scris ca evacuarea pacientilor „nu are nimic placut sau laudabil”, insa…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ne anunța, miercuri, pe Facebook bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2021 și principalele obiective pe care și le-a propus. ”Am lansat in dezbatere publica proiectul bugetului Capitalei pentru 2021. E un buget care face curațenie in primarie și pregatește construcția…

- Ministrul Sanatații a revenit, miercuri, pe pagina sa de Facebook, cu lamuriri suplimentare privind comentariul facut pe pagina Violetei Alexandru, in care acuza fostul guvern Orban ca a masluit datele privind pandemia. Vlad Voiculescu susține ca acuzațiile nu sunt decat “o discuție civilizata”. Vlad…