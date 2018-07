Stiri pe aceeasi tema

- Toate cursele Clever Taxi din Cluj-Napoca vor avea un tarif de calatorie de 0,8 lei/km, in luna iunie, pentru plata cu cardul, prin serviciul CleverPay. "Plata cu cardul s-a lansat in premiera la Cluj-Napoca, acolo unde avem o rata de adoptie foarte mare pentru acest serviciu, clujenii fiind…

- O gafa a oficialilor romani a ajuns la Euronews. Ambasadorul britanic a fost intampinat cu un steag scos din uz de doua secole, in timpul unei vizite la Cluj. Asta dupa ce, in urma cu doar o zi, premierul Estoniei a fost pus in postura penibila de a-și aranja propriul drapel . Ambasadorul Marii Britanii…

- Pagina de Facebook a revistei Charlie Hebdo a fost luata cu asalt, joi, de romanii revoltați de caricatura dedicata Simonei Halep. Sute de internauți au acordat o singura stea la recenzii, scazandu-i ratingul la 1,4 stele din 5. Peste 3.700 de utilizatori au acordat o stea paginii de Facebook a Charlie…

- Compania canadiana CGI, al 5-lea actor mondial independent in domeniul serviciilor de tehnologie a informatiei, anunta deschiderea primului sau centru de consultanta si dezvoltare in domeniul software din Romania, la Bucuresti, unde vor fi angajati 300 de specialisti in urmatorii trei ani.

- IKEA South-East Europe a anunțat ca incepe, de luni, capmania de recrutare a angajaților care vor lucra in cel de-al doilea magazin din București, care va fi deschis pe Bulevardul Theodor Pallady. Potrivit unui anunț al retailerului, candidații interesați să lucreze la viitorul magazin…

- Compania lui Marius Pieleanu obtine contracte banoase cu statul, printre institutiile care se bucura de serviciile firmei lui numarandu-se Ministerul Mediului, Administratia Domeniului Public Sector 1 si Primaria Sectorului 5. Cea care a sesizat situatia este consilierul USR de la Sectotul…

- Pe 19 mai 2018, Liceul ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui va gazdui cea de-a XV-a editie a Concursului National de Traduceri ”Corneliu M. Popescu”, competitie la care sunt asteptati elevi din toate colturile tarii. Concursul se desfasoara pe cinci sectiuni (engleza, franceza, italiana, spaniola si rusa),…