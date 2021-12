Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus, Aleksander Lukasenko, a declarat ca este gata sa suspende fluxurile de energie din Rusia daca Polonia isi inchide granita cu Belarus, a relatat miercuri agentia rusa de stiri RIA, alimentand tensiunile dintre cele doua tari cu privire la migratie, transmite Reuters.

- Belarus si Polonia se fac ambele vinovate de "incalcari grave ale drepturilor omului" impotriva migrantilor si solicitantilor de azil la frontiera intre cele doua tari, a apreciat miercuri organizatia nonguvernamentala Human Rights Watch (HRW), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit raportului…

- Promisiunile fara acoperire de pe retelele sociale, in special Facebook, au agravat criza migrantilor de la granita cu Polonia, actionand ca un accelerator dupa ce Lukasenko a relaxat regimul vizelor pentru irakieni. Sarlatani, dornici de a se remarca ca influenceri sau cei care au raspandit dezinformare…

- Actuala criza a migrantilor de la granita dintre Polonia si Belarus reprezinta „cea mai mare tentativa de destabilizare a Europei” de dupa Razboiul Rece, a afirmat duminica premierul polonez Mateusz Morawiecki, relateaza AFP. Seful executivului polonez l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut duminica, potrivit Reuters, ca este gata sa ajute la soluționarea crizei migranților ilegali de a granița dintre Belarus și Polonia. ”Oferta„ a fost lansata în cadrul unui interviu pentru televiziunea rusa de stat, dupa ce sâmbata…

- Compania aeriana rusa Aeroflot a negat joi orice implicare in organizarea transportului in masa al migrantilor catre Belarus, transmite Reuters. Aeroflot a reactionat astfel la o stire potrivit careia Uniunea Europeana ar putea sanctiona compania in legatura cu criza migratiei de la frontiera dintre…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și președintele SUA Joe Biden s-au intalnit miercuri, la Casa Alba, pentru a discuta, printre altele, despre situația de la frontiera dintre Polonia și Belarus, dar și despre situația din Ucraina.

- Cancelarul german Angela Merkel a discutat miercuri la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și i-a transmis ca „instrumentalizarea migranților” de catre Belarus este „inumana și inacceptabila”, cerandu-i acestuia sa faca presiuni asupra guvernului de la Minsk pentru a stopa criza de la frontierea…