- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, anunța ca va pune la dispoziția utilizatorilor chatboți, care vor oferi raspunsuri folosindu-se de caractere ale unor persoane celebre din showbiz și nu numai.

- Meta a anuntat ca va lansa mai multe tipuri de chatboti pentru platformele sale sociale, confirmand zvonurile care au circulat anterior. Niciuna din platformele sociale ale companiei nu va scapa de chatboti, cu exceptia Threads, care este, inca, in plin proces de dezvoltare. In principiu, chatbotii…

- Guvernul canadian i-a cerut, vineri, companiei Meta sa ridice interdicția privind știrile canadiene pe platformele sale, Facebook și Instagram, pentru a permite oamenilor sa impartașeasca informații despre incendiile forestiere majore din vestul țarii, relateaza Reuters.

- Problemele nu se mai termina pentru Anda Adam! Daca la inceputul anului, cantareața a ajuns la tribunal dupa ce a fost data in judecata de o instituție a statului pentru ca ar fi construit cladiri fara autorizație, acum i-au fost furate conturile de Instagram și Anda Adam a pierdut contracte de multe…

- Cabral a postat un mesaj pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma cu privire la aparițiile multor persoane in mediul online. Prezentatorul Tv susține ca fericirea unora poate fi falsa, doar pentru a impresiona in mediul virtual și pentru a da senzația ca viața lor este perfecta.…

- Gabriela Firea a demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. La scurt timp, Firea a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: „Mi-a fost mila mereu de oamenii aflați in nevoie, am ajutat cat am putut pe oricine. Indiferent ca am fost sau nu in funcții publice.…

- Ai o afacere și vrei sa o promovezi in cel mai eficient mod posibil? Ei bine, cautarea celui mai bun canal de promovare poate fi o adevarata aventura. Dar nu-ți face griji, pentru ca suntem aici sa te ghidam prin labirintul opțiunilor de marketing. De la Google la Facebook, Instagram, TikTok și SEO,…

- Meta a lansat miercuri noua sa retea de socializare, numita Threads, o platforma de microblogging cu caracteristici similare celor ale Twitter, o amenintare pentru grupul lui Elon Musk deja fragilizat, relateaza AFP.Sa mergem. Bine ati venit pe Threads, a scris CEO ul Meta, Mark Zuckerberg, pe contul…