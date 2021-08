Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a demontat o operațiune de dezinformare rusa, care incerca sa discrediteze vaccinurile anti-covid produse de AstraZeneca și Pfizer/BioNTech, inclusiv prin acreditarea iderii ca primul dintre seruri ”transforma persoanele vaccinate in cimpanzei”, relateaza Agerpres, care citeaza AFP. Ben Nimmo,…

- Omul de știința american Anthony Fauci a criticat reticiența oamenilor de a se vaccina și campania anti-vaccinare, spunand ca SUA ar fi putut și astazi sa se cofrunte cu variola și poliomielita, daca genul actual de dezinformare exista și in trecut. Comentariile au reflectat o frustrare crescanda…

- Fostul președinte Donald Trump nu a apreciat felul in care s-a comportat Joe Biden la intalnirea cu Vladimir Putin. In opinia sa, acesta l-a menajat pe Vladimir Putin, la summitul de la Geneva. Donald Trump susține ca a fost „o zi buna pentru Rusia”, dupa cum relateaza agenția DPA. Donald Trump a avut…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, face un tur de forta saptamana aceasta in Europa pentru a participa la trei summituri succesiv – G7, la Cornwall, Marea Britanie, NATO la Bruxelles, SUA-UE la Bruxelles – si in intalniri bilaterale la varf – cu Marea Britanie la Londra, cu Turcia in marja summitului…

- Youtuberi, bloggeri și influenceri francezi și germani au spus ca li s-a oferit bani de catre o presupusa agenție de PR din Marea Britanie cu aparante legaturi cu Rusia sa le spuna in mod fals urmaritorilor lor ca vaccinul Pfizer/BioNTech este de vina pentru sute de decese, relateaza The Guardian.…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) joaca „un joc periculos” prin criticile agresive si fara fundament la adresa Kremlinului, pentru ca impinge Rusia mai aproape de China, a afirmat, joi, ambasadorul rus la Londra, Andrei Kelin, transmite Reuters.

- ​Clubhouse, rețeaua sociala audio care a fost disponibila doar pe iOS în primul an de existența, va fi disponibila pe Android în toata lumea, a anunțat compania. Clubhouse a lansat în 9 mai aplicația de Android, însa era disponibila în foarte puține țari. Aplicația a devenit…