Stiri pe aceeasi tema

- Astrofizicianul Stephen Hawking a prezis in urma cu 9 ani ca un virus va decima omenirea.Declarațiile acestuia au fost amintite miercuri de presa din Spania, in contextul in care coronavirusul face ravagii in lume.

- Purtatorul de cuvânt al comisiei juridice și pentru probleme legale din parlamentul iranian a avertizat ca a fost stabilita o pedeapsa de 3 ani pentru cei care raspândesc știri false sau zvonuri despre epidemia coronavirus din țara, relateaza Tehran Times.„Masura a fost luata…

- Critici dure in adresa ministrului Sanatatii. Fractiunea parlamentara PAS crede ca Viorica Dumbraveanu nu a reactionat corespunzator si prompt dupa raspandirea virusului COVID -19 in Europa, in special in Italia.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat ca rezistența noului coronavirus Covid-19 va scadea atunci cand temperaturile vor crește la peste 20 de grade....

- Monedele asiatice erau in scadere luni pe masura ce raspandirea rapida a coronavirusului dincolo de China a alimentat temerile referitoare la o pandemie si i-a determinat pe investitori sa se indrepte spre aur si dolari pentru siguranta, transmite Reuters. Italia, Coreea de Sud si Iran au…

- La nivel international, se intensifica preocuparile legate de raspandirea noului coronavirus in afara Chinei, in conditiile in care Iranul, Italia si Coreea de Sud se straduiesc sa tina sub control epidemia. In Iran au fost suspendate pelerinajele in orasul Qom, centrul epidemiei. Numai in ultimele…

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…

- Reputatul compozitor spaniol Alberto Iglesias a fost recompensat cu premiul Goya pentru cea mai buna coloana sonora a filmului "Dolor y gloria", relateaza La Vanguardia. "Muzica trebuie sa fie adevarata. In numele echipei mele vreau sa multumesc Academiei (de Arte si Stiinte Cinematografice) si tuturor…