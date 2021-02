Stiri pe aceeasi tema

- Lora și Ionuț Ghenu sunt impreuna de șase ani, iar cei doi sunt mai hotarați ca niciodata sa faca pasul cel mare. Artista a acordat un interviu pentru revista VIVA !, in care a dezvaluit de ce nu a facut pana acum nunta cu iubitul ei, dar și care este povestea celor doua inele de logodna primite de…

- Roxana Nemeș și Calin Hagima traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in curand, aceștia vor face pasul cel mare. Concurenta de la Survivor Romania a fost ceruta in casatorie intr-un mod inedit, iar acum dezvaluie cum și-a cunoscut, de fapt, viitorul soț. „Noi ne-am cunoscut in varf de munte, doar…

- Bibi și Antonio Pican formeaza un cuplu de aproape doi ani. Aflați in vacanța in Dubai, acesta a decis sa o surprinda pe artista și sa o ceara in casatorie fix langa Burj Khalifa. View this post on Instagram A post shared by BiBi (@bibi.official) Bibi are 18 ani și are deja cateva... View Article

- In ultimele zile de mandat, Donald Trump a prins un moment de sarbatoare in familie. Tiffany Trump, fiica cea mica a sa, a fost ceruta de soție chiar la Casa Alba. Ea a primit un inel de logodna in valoare de 1,2 milioane de dolari, week-endul trecut, dar a facut anunțul in ziua in care... View Article

- Fanii Lidiei Buble au ramas muți de uimire la ceea ce au vazut pe rețelele de socializare! Frumoasa cantareața a fost „ceruta” in casatorie, dezvlauire facuta chiar de ea pe contul ei de Instagram. Iata cine i-a pus inelul pe deget fostei iubite a prezentatorului de la 'Neatza cu Razvan și Dani!

- Deși Sandra Izbșaa este discreta cand vine vorba despre viața personala, campioana olimpica a impartașit cu fanii sai unul dintre cele mai importante momente din viața sa și anume: cererea in casatorie. Multipla campioana olimpica a fost ceruta in casatorie de nepotul faimosului Ștefan Banica.

- Oana Zavoranu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de Mihai Traistariu, despre care are numai vorbe bune. Acesta a confirmat totul și a recunoscut ca cererea a avut loc atunci cand vedeta se afla in divorț cu Pepe.„Da, s-a intamplat acum vreo 10 ani cand Oana era in divort cu Pepe, era in discutiile…

- Denisa Hodișan și Flick traiesc o poveste de dragoste ca in povești, iar fanii se bucura de fiecare apariție a cuplului. La cateva luni de la cererea in casatorie, fosta Miss Planet a dezvaluit cum s-a petrecut marele moment și ce surpriza i-a pregatit omul de radio.