- Seinabo Sey lanseaza cel de-al doilea album, „I’m A Dream”, un material compus din zece piese, ce reusesc sa elimine orice granita muzicala si sa combine culturi si stiluri diferite, intersectand ritmuri de soul, R&B, pop si indie. Albumul este un adevarat manifest, care trateaza subiecte de actualitate…

- Tom Odell canta la Bucuresti pe 16 februarie la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit). Britanicul a fost descoperit de Lily Allen, care spunea in 2012 ca acesta are o energie care ii aminteste de David Bowie. EP-ul “Songs from Another Love”, a fost lansat in acelasi an iar piesa “Another Love”…

- Jucatorul constantean de tenis Horia Tecau si a lansat si donat cartea pe care a scris o pentru copii, "Viata in ritm de tenis", la evenimentul Kids Day de la turneul american de Mare Slem US Open.Cartile care au ajuns in SUA au fost traduse in limba engleza, "Life is like a tennis game", iar pe Instagram…

- Volumul ''Dumnezeu ma vrea aici'' - Radu Carp in dialog cu Eginald Schlattner - a fost lansat la Sighisoara, sub egida Academiei Interculturale de Vara ProEtnica. Cartea aparuta la editura ''Lumea credintei'' reprezinta un dialog original al profesorului…

- Dupa ce a tinut o lume intreaga cu sufletul la gura, superstarul Ariana Grande lanseaza, in sfarsit, cel de-al patrulea album de studio, „Sweetener”. Materialul a debutat direct de pe prima pozitie in clasamentele iTunes din 90 de tari. „Sweetener” reuneste si cateva dintre piesele lansate anterior…

- Ariana Grande a lansat un al doilea single de pe al patrulea album de studio al ei, ''Sweetener'', intitulat ''God is a Woman'', relateaza vineri agentia de stiri UPI. Cantareata a incarcat melodia joi pe mai multe servicii de streaming si pe YouTube, alaturi de un videoclip in care…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) a organizat ieri la București o conferința pe tema locului Romaniei in Uniunea Europeana. Cu aceasta ocazie, el și-a lansat și cartea intitulata ”Romania din Romania și Romania din Uniunea Europeana”, al doilea volum al politicianului publicat la editura…

- De peste 10 ani credem ca nu exista un material mai frumos ca piatra naturala care sa defineasca frumusetea acestei lumi - prin acest crez incercam sa ducem povestea ei mai departe. Piatra naturala a fost si este un material foarte folosit in amenajarile personale sau in spatiile publice, insa pe alocuri…