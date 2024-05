Stiri pe aceeasi tema

- Vești rele din partea meteorologilor ANM! Vremea se schimba din nou, chiar in apropierea sarbatorilor pascale. Specialiștii au transmis ca temperaturile vor scadea brusc in urmatoarele zile și au emis prognoza meteo actualizata pentru minivacanța de 1 mai și de Paște. Se schimba vremea de sarbatori…

- Ce inseamna cand iese fum negru pe țeava de eșapament. Cand totul funcționeaza așa cum ar trebui, nu ar trebui sa existe emisii vizibile care provin de la țeava de evacuare a mașinii tale. Culoarea fumului poate varia in funcție de problema pe care o are mașina. Daca vezi ca iese fum negru pe țeava…

- Statele Unite impiedica dezvoltarea Chinei, a declarat vineri ministrul de externe Wang Yi in timpul discutiilor cu omologul sau american Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Beijing, care are ca scop aplanarea diferendelor comerciale si politice dintre cele doua superputeri, relateaza News.ro.

- Acidul hialuronic și botoxul au devenit din ce in ce mai populare in lumea esteticii, dar promovarea lor pe piața neagra ridica semne de intrebare serioase in ceea ce privește siguranța și calitatea acestor intervenții. Prof. univ. dr. Ana-Maria Oproiu, medic primar de chirurgie plastica la Spitalul…

- Dupa cateva zile cu temperaturi de vara in mai multe regiuni ale țarii, ne vom confrunta cu un nou episod de iarna, chiar la mijlocul lunii aprilie. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat ca vremea se schimba radical, temperaturile scad cu 15 grade in Romania. Elena Mateescu,…

- Statele Unite ale Americii au avertizat marti ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, informeaza miercuri AFP.

- Trandafirii sunt unele dintre cele mai frumoase plante! Aceștia pot fi cultivați in propria gradina, dar și in ghivece, daca locuiți la apartament. Aceste flori deosebite vin intr-o varietate de forme și culori, iar ingrijirea lor nu este una dificila. Daca alegeți sa creșteți trandafiri la curte, trebuie…

- Specialiștii avertizeaza ca o infecție, netratata, prezinta un risc crescut de cancer. Afla din randurile de mai jos despre ce boala este vorba, dar și cum o poți trata ușor, prin dieta și tratament medicamentos, pentru a nu ajunge la complicații.