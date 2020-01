"Fabricat in Moldova" 2020: Zilele in care puteți cumpara produse direct de la producatori /

In perioada 29 ianuarie și 2 februarie 2020, in incinta CIE "Moldexpo", se va desfașura cea de-a XIX-a ediție a Expoziției naționale "Fabricat in Moldova" 2020. Evenimentul vine cu numeroase surprize și premiere, atat pentru agenții economici, cat și pentru vizitatori.

In primul rand, oaspeții evenimentului vor avea ocazia sa cumpere fructe, legume și produse apicole la prețuri de producatori.

"Oamenii trebuie sa vina și sa vada potențialul agricol pe care il are Republica Moldova , sa-și…