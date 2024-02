Fabrica din România care se închide după 44 de ani de funcționare. Pierderile mari au îngropat-o O fabrica cu o istorie indelungata in Romania, Martens Galați, inființata in 1978, a incetat producția dupa 44 de ani de activitate . Compania, care este listata pe bursa din 1997, a anunțat in mai 2023 ca va continua sa se ocupe de distribuție. O fabrica de bere cu tradiție se inchide Fabrica de bere din Galați a fost fondata acum aproape 50 de ani, iar printre marcile cunoscute pe care le-a fabricat și comercializat, inclusiv in lanțurile de retail, se numara MaDonna (cu coriandru și coaja de portocala), Postavaru și Drive, Hora Unirii, Ploll, Lup sau Ștefan cel Mare. Berea fara alcool Driver… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

