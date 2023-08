Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a fost intrebat, miercuri seara, la Antena 3, despre masurile fiscale pregatite de coalitie si a raspus: ”Sunt masuri care nu sunt decise astazi la nivelul Guvernului, inca nu este luata o decizie finala asupra acestora pentru ca, de fapt, continua consultarile cu mediul de afaceri,…

- Fabrica de Zahar din Luduș incearca revigorarea forței de munca: Vrea sa aduca inapoi angajații pierduți in perioada de inactivitate Fabrica de Zahar din Luduș incearca revigorarea forței de munca: Vrea sa aduca inapoi angajații pierduți in perioada de inactivitate Fabrica de Zahar din Luduș a inceput…

- Pregatirile pentru campania de toamna sunt in toi la Fabrica de Zahar din LudușLiderul de sindicat, Daniel Preda spune ca fabrica se afla in perioada de remont, adica de pregatire pentru activitatea din toamna cand va fi procesata sfecla de zahar contractata de la fermierii din zona. Este vorba despre…

- Conducerea Partidului Comuniștilor și a Partidului Socialiștilor au avut astazi o ședința comuna, in cadrul careia au analizat situația actuala din țara și au stabilit prioritațile agendei parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada urmatoare, anunța PSRM.

- Investiție romaneasca de 100 milioane euro intr-o fabrica de produse extrudate din aluminiu pe un teren situat in apropiere de municipiul Hunedoara. Fabrica realizata de firma Premium Cast va fi cea mai moderna din Europa – cu tehnologii de ultima generatie si va genera 250 de locuri de munca. Firma…

- „Este o intrebare la care in mod firesc nu ar trebui sa raspund eu, avand calitatea de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Ceea ce insa a fost anuntat de catre premier in sedinta de Guvern este ca sunt in discutii aceste doua variante, fie un acord voluntar, fie o ordonanta de urgenta.…

- Noul ministru al Economiei, Ștefan Radu Oprea, a facut cateva declarații dupa numirea sa in funcție. „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului. La primele ore ale dimineții m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o…

- Fabrica de zahar din Luduș a fost autorizata in urma cu cateva saptamani pentru a procesa sfecla de zahar, iar directorul executiv al Direcției Agricole Mureș, Ileana Gușatu, spera sa se reia producția din toamna, scrie Radio Targu Mureș. Și reprezentanta companiei, spune ca se fac reparații pentru…