- In acest an, fermierii romani nu vor intampina dificultați, spune ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, iar tot ce s-a negociat in ultimele zile atat cu protestatarii, cat și cu asociațiile din sector va fi reglementat. Cateva dintre revendicarile pe care fermierii le-au adus in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase."Vor fi…

- „Stiu problemele cu care se confrunta fermierii romani, stiu revendicarile pe care le au, am avut discutii foarte importante atat cu fermierii din strada, cat si cu formele asociative. Vreau sa linistesc inca o data fermierii romani ca procesele verbale pe care le-am incheiat, atat cu protestatarii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- Fermierii au protestat impotriva invadarii pieței romanești de catre produsele alimentare din Ucraina, dar in continuare zaharul ucrainian este ambalat și vandut in Romania sub o cunoscuta marca de la noi. Unul dintre supermarketurile de pe piața romanesca a anunțat ca vinde in aceste zile, la oferta,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, si reprezentantii asociatiilor din sectorul vegetal au agreat luni 13 solicitari venite din partea fermierilor, dupa mai bine de trei ore de negocieri, transmite Agerpres. Printre acestea se afla acordarea in regim de urgenta a platilor APIA, cu termen 29 februarie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…