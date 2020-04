Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de tricotaje din Motru, județul Gorj, a fost inchisa, dupa ce mai mulți angajați s-au imbolnavit de coronavirus. Focarul a pornit in urma imbolnavirii unei angajate in varsta de 58 de ani. Peste...

- O fabrica de tricotaje din Motru, județul Gorj, a fost inchisa dupa ce mai mulți angajați s-au imbolnavit de coronavirus. Focarul a pornit in urma imbolnavirii unei angajate in varsta de 58 de ani. Peste 170 de angajați sunt in izolare acasa, potrivit Mediafax.Inspectorii Direcției de Sanatate…

- Un numar de 10 angajați ai fabricii de mobilier Becker, din Gherla, au fost depistați pozitiv cu COVID-19.Anunțul a fost facut de catre companie pe pagina lor de Facebook. Astfel, potrivit Becker Romania, 10 persoane angajate la biroul TESA sunt in prezent spitalizate, dupa ce au fost testate, iar rezultatele…

- 160 de angajați ai unei fabrici de confecții din Motru, județul Gorj, au intrat in izolare, dupa ce o colega de-a lor a fost confirmata cu noul coronavirus. In fabrica existau masuri de protecție, dar...

- Opt angajati ai Serviciului Judetean de Ambulanta Vrancea au fost confirmati, in ultimele ore, cu infectie cu coronavirus, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Focsani.

- Alerta și la Serviciul Județean de Ambulanța Galați, unde 11 angajați au fost confirmați pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre salariații care au lucrat in aceeași tura cu asistenta medicala care...

- Inspectorii de munca au dispus mai multe masuri pentru protejarea personalului in cazul unei croitorii din municipiul Motru, care are peste 300 de angajati, in contextul pericolului de infectare cu coronavirus, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, noua sunt declarați vindecați și au fost externați. The post Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi de coronavirus.…