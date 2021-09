Fabio Cannavaro a plecat de la Guangzhou FC

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Realme GT va primi in curand inca un membru, GT Neo2, succesor al originalului GT Neo lansat in martie / aprilie. Spre deosebire de cel original, Neo2 va avea un chipset Qualcomm, și anume Snapdragon 870, daca este sa ne luam dupa toate zvonurile din trecut. Astazi, contul Weibo a confirmat…

- Un parior a intrat într-o casa de pariuri din Atlantic City decis sa mizeze pe victoria finala a Italiei la Euro 2020. Se întâmpla pe 23 iunie, în ultima zi în care s-au disputat jocuri din faza grupelor la competitia disputata în perioada 11 iunie-11 iulie.Italia…

- Jucatorii reprezentativei de fotbal a Italiei au fost primiti ca niste eroi la intoarcerea lor la Roma, luni dimineata, dupa castigarea titlului continental in fata reprezentativei Angliei (3-2 la loviturile de departajare), in finala EURO 2020, disputata pe stadionul Wembley din Londra, informeaza…

- Presedintele italian Sergio Mattarella va asista duminica in tribunele stadionului Wembley din Londra la finala EURO 2020 dintre Italia si Anglia, transmite EFE, potrivit Agerpres. Presa italiana a relatat ca dupa finalizarea unor proceduri medicale, Mattarella va face deplasarea la Londra pentru…

- Pentru a patra oara, consecutiv, la un turneu final al Campionatului European, Italia și Spania sunt nevoite sa sacrifice palmaresul oponentei in favoarea gloriei individuale; la „EURO” 2008, in sferturile de finala, Spania invingea „Squadra Azzurra” (4-2 la loviturile de departajare, 0-0 la sfarșitul…

- Nationala de fotbal a Italiei a invins Belgia cu scorul de 2-1, vineri seara, in sferturile de finala ale EURO 2020, pe Fussball Arena din Munchen, in al doilea sfert de finala al competitiei, scrie digi24.ro

- Real Madrid și FC Barcelona sunt interesate de transferul lui Leonardo Spinazzola (28 de ani, fundaș stanga). Fotbalistul lui AS Roma a impresionat in meciurile jucate pentru Squadra Azzurra la acest Euro. In urma evoluțiilor consistente pentru selecționata lui Roberto Mancini, Spinazzola a ajuns in…