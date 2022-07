Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen a profit din plin de abandonul lui Charles Leclerc (a comis o eroare intr-un moment in care era lider al cursei) și a caștigat Marele Premiu al Franței de Formula 1. Podiumul a fost completat de piloții Mercedes: Lewis Hamilton și George Russell.

- Carlos Sainz jr, pilotul spaniol al echipei Ferrari, a fost cel mai rapid in a doua sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Franței, a 12- etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.

- Carlos Sainz (Ferrari) va porni de pe prima pozitie a grilei in Grand Prix-ul Marii Britanii, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pe circuitul de la Silverstone, Sainz a reusit primul sau pole position. Sainz este al 104-lea pilot din istoria F1 care obtine un pole position. Pe locul…

- ​Max Verstappen a caștigat Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan, pilotul celor de la RedBull profitand din plin de problemele tehnice ale celor de la Ferrari. Plecat din pole-position, Charles Leclerc a fost nevoit sa abandoneze in turul 20, intr-un moment in care se afla la conducerea Grand Prixului.…

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a fost vineri, la Baku, cel mai rapid in a doua sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.

- In acest weekend va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan, pe circuitul stradal din Baku. Sergio Perez continua sa fie intr-o forma buna. Dupa victoria de la Monaco, mexicanul de la Red Bull Racing a fost acum cel mai rapid pilot in prima sesiune de antrenamente libere. Cu pneuri soft,…

- Marele Circ poposește in acest weekend la Miami. Toți piloții au inceput cea de-a doua sesiune de antrenamente libere pe pneuri de compoziție medie, iar Carlos Sainz a stabilit cel mai rapid timp in aceste condiții (1 minut și 31.463 secunde). Sergio Perez a pierdut controlul monopostului in virajul…

- Charles Leclerc a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Monegascul celor de la Scuderia Ferrari, lider al clasamentului piloților, a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Max Verstappen (Red Bull).