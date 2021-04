Horatiu Tepes, CEO Bilka, a fost desemnat joi seara castigatorul competitiei EY Entrepreneur Of The Year - Romania 2020. Conform unui comunicat al EY, acesta a concurat pentru marele titlu alaturi de alti 38 de lideri de business si va reprezenta Romania in finala mondiala EY World Entrepreneur Of The Year, din 10 iunie 2021. Bilka este o companie 100% romaneasca, din Brasov, lider de piata in Romania in domeniul acoperisurilor, specializata in productia si dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperisuri (tigla metalica, sistem pluvial si accesorii) pentru constructii rezidentiale si industriale.…