Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, in intervalul de 26 ianuarie, ora 18.00 – 28 ianuarie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Muntenia, Dobrogea și local in Moldova și la munte temporar va ninge, in general moderat…

- Liviu Ciobotariu ocupa de astazi functia de antrenor principal al A.F.C.Hermannstadt. Antrenorul in varsta de 49 de ani a semnat un contract valabil pana in anul 2022. Pe CV-ul sau se regasesc echipe ca Progresul, C.S.Otopeni, Pandurii, CF Braila, Dinamo Bucuresti, CSMS Iasi, F.C.Vaslui, A.S.A.Tg…

- Romania se afla pe locul 45 in lume dupa rezervele sale de petrol de „doar“ 600 de milioane de barili. In Europa e pe pozitia a treia, anunța Mediafax. Venezuela (300 miliarde de barili), Arabia Saudita (266,6 miliarde de barili) si Canada (170,8 miliarde de barili) sunt pe primele trei locuri…

- Marocul intenționeaza sa construiasca doua linii de mare viteza catre sudul țarii și se lucreaza la studiile tehnice, estimarea fiind ca aceste doua linii vor costa 10 miliarde de dolari. Marocul a devenit în 2018 prima țara africana ce a lansat trenuri de mare viteza, oficialii spunând…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare Cod galben de ceața, valabila in județele Galați și Iași. Avertizarea care este valabila pana la ora 10.00, este cea de a doua care vizeaza Moldova, județele Bacau și Vaslui fiind și ele afectate de ceața, potrivit Mediafax. Potrivit Administrației…

- UE a comandat inca 100 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Imunizarea incepe in aceeași zi in toate statele membre: 27 decembrie Uniunea Europeana a decis sa profite de optiunea de care dispune pentru a cumpara o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze din vaccinul impotriva…

- Daca pana in 1990, industria chimica romaneasca a contribuit masiv la modernizarea tarii, in prezent e pe cale de disparitie. Numarul de combinate si de angajati s-a redus drastic, iar productia s-a micșorat și ea.Declinul a aparut imediat dupa caderea comunismului, cand a inceput și reducerea masiva…

- Statele care fac parte din Grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) au alocat o suma fara precedent, de 11.000 de miliarde de dolari, pentru a accelera o redresare economica echitabila si durabila din criza provocata de noul coronavirus, potrivit unui raport publicat inaintea summitului…