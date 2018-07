ExxonMobil isi face calculele: Ar putea extrage 6,3 miliarde mc de gaze pe an din Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- ExxonMobil nu a luat înca decizia finala de a trece la etapa de exploatare a zacamintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagra si estimeaza ca productia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri cubi pe an, a declarat, luni, Richard Tusker, lead country manager

- Legea offshore, prin care statul dorește sa acorde o serie de facilitați companiilor care vor sa extraga petrol și gaze din perimetrele aflate in Marea Neagra, vine cu o serie de derogari de la legislația actuala pe același model statuat de proiectul privind proiectul aurifer de la Roșia Montana, care…

- Americanii de la ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), sucursala Bucuresti, au acordat britanicilor de la Halcrow Romania un contract de 5,54 milioane euro, fara TVA, care vizeaza, printre altele, achizitia de serivicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru…

- Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Companiile au investit deja in lucrari de explorare in ultimii zece ani suma totala de circa 2 miliarde de dolari, iar viitoarele cheltuieli de dezvoltare sunt cifrate…

- Depozitul urias de gaze descoperit in Marea Neagra, in zona Neptun, nu va aduce nimic Romaniei, cu exceptia redeventelor. Intregul zacamant va fi exploatat de companiile Exxon Mobil, Lukoil si OMV si este estimat a avea intre 48 si 82 miliarde metri cubi de gaze naturale. Aceste companii au exagerat…