Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in urcare cu 0,5% fata de sesiunea anterioara, majoritatea sectoarelor terminand pe un teritoriu pozitiv, conduse de sectorul tehnologic si cel al bunurilor de uz casnic. Stoxx 600 a inchis miercuri la cel mai redus nivel din ultimele sase luni si a scazut…

- Compania daneza de producție de jucarii a oprit un proiect de fabricare a pieselor din sticle de plastic reciclate in loc de plastic pe baza de petrol pe motiv ca astfel s-ar fi ajuns la emisii mai mari de carbon pe durata de viața a produsului, relateaza The Guardian. Despre decizia Lego a notat inițial…

- Politia din China a retinut o parte dintre angajatii diviziei de gestionare a averilor a Grupului China Evergrande, sugerand o noua ancheta care ar putea contribui la amplificarea necazurilor gigantului imobiliar, transmite Reuters, informeaza News.ro.”Recent, organele de securitate publica au luat…

- Directorul financiar al BP, Murray Auchincloss, va actiona in calitate de CEO interimar, a spus compania. ”BP plc anunta ca Bernard Looney a notificat compania ca si-a dat demisia din functia de director general, cu efect imediat. Domnul Looney a informat astazi compania ca accepta acum ca nu a fost…

- Donald Trump, care vrea sa fie reales presedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justitia din New York ca si-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" in fiecare an, din 2011 pana in 2021, in cadrul unei actiuni civile pentru frauda in 2022, informeaza AFP, informeaza News.ro.Procurorul…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 1,38 dolari, sau cu 1,6%, la 87,55 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa 27 ianuarie. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a castigat 1,48 de centi, sau 1,8%, pana la 84,40 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022. Indicele…

- Aprecierea monedei americane, aparuta pe fondul revenirii aversiunii fața de risc, a provocat deprecierea monedelor de la marginea zonei euro, inclusiv a celei naționale. Cursul euro a crescut de la 4,9339 la 4,9382 lei, iar cotațiile au urcat de la 4,934 lei, la deschidere, la 4,939 lei. Se testeaza…

- Meteorologii de la ANM au emis mai multe coduri de instabilitate temporar accentuata și canicula ce va cuprinde teritoriul țarii, incepand din aceasta dupa-masa. Cod GALBEN – Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00 „In intervalul menționat,…