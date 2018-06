Stiri pe aceeasi tema

- Mii de copii din Timiș realizeaza proiecte, susținuți de Fundația Comunitara Timișoara in cadrul Fondului Științescu, cel mai amplu program de promovare a științei și tehnologiei in randul copiilor și adolescenților din Timișoara și din județul Timiș.

- Trenulețul din parcul Ștrand, o atracție constanta pentru copii va funcționa dupa urmatorul program: vineri ( 12,00- 16,00), sambata (10,00-18,00), duminica (10,00-18,00). Prețul biletelor este de 5 lei pentru copii și 10 lei pentru ...

- Vicepremierului Viorel Ștefan a prezentat, astazi, o serie de proiecte prevazute a fi realizate in parteneriat public – privat. In Post-ul Guvernul a prezentat proiectele de investiții strategice realizate in parteneriat public-privat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat Proiectele de investitii strategice realizate in parteneriat public privat, in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Victoria.Proiectele pot fi consultate in sectiunea "Documente". ...

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- Cum era si de asteptat, pe fondul confuziei generale create de modificarile succinte si fara finalitate ale cadrului legislativ descrise anterior, proiectele de parteneriat public-privat initiate si derulate in Romania dupa 2006 nu au avut succesul scontat. As grupa cauzele acestor esecuri in trei…

- Machete ale celor mai frumoase cladiri armenesti din Botosani, care sunt incluse pe Lista monumentelor istorice, au fost realizate in baza unui proiect care urmareste promovarea comunitatii armene.

- Demers inedit al Primarului General! Gabriela Firea a adresat, vineri, o scrisoare deschisa bucurestenilor, in care mentioneaza proiectele la care lucrat si lucreaza institutia pe care o conduce, sustinand ca opozantii sai din Consiliul General au o singura prioritate - sa impiedice prin orice mijloace ca…