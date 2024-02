Extrădare iminentă: Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, va fi adus din Turcia Ionut Costea, cumnatul lui Mircea Geoana , va fi extradat „rapid” din Turcia, susține ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat ca imediat ce Tribunalul București va finaliza documentația, Ministerul Justiției va iniția procedura de extradare pentru Ionuț Costea, fostul președinte al Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoana , care a fost condamnat la șase ani de inchisoare pentru complicitate la luare de mita. Gorghiu a subliniat ca acest proces va fi tratat cu promptitudine, indiferent de notorietatea sau anonimatul persoanei condamnate. „Nu conteaza numele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

