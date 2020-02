Extractia gazelor din perimetrul Midia incepe anul viitor, anunta Black Sea Oil Gas

Stiri pe aceeasi tema

- Primele extractii de gaz din perimetrul Midia din Marea Neagra s-ar putea face in primul trimestru al anului viitor, a declarat marti Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas, la evenimentului ZF Power Summit 2020.„Investitia totala in proiect este de 400 de milioane de dolari. Pana acum am…

- Sistemul national de transport al gazelor se afla in stare normala de functionare, iar indicatorul Line Pack a fost vineri dimineata de 51 de milioane de metri cubi, se arata intr-un comunicat al Transgaz, remis, vineri, Agerpres."Valoarea de 54,1 milioane mc la care se face referire in stirile…

- Extractia gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra va deveni incerta, daca nu va fi modificata Legea offshore, ceea ce ar fi o pierdere uriasa pentru Romania, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Activitatea…

- In urma cu exact 1 an, fabrica Solina din Alba Iulia era distrusa de un incendiu urias care a provocat pagube de peste 10 de milioane de euro. Acum, reprezentantii societatii se pregatesc pentru reconstruirea fabricii.

- Toyota exploreaza o noua cale de zbor pentru mobilitate printr-o noua colaborare cu Joby Aviation (Joby), o companie aerospațiala fondata in 2009 care dezvolta și comercializeaza aeronave complet electrice, ce sunt capabile sa decoleze si sa aterizeze in pozitie verticala (eVTOL), pentru a permite oferirea…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa anunța ca va dona 9 milioane de dolari unor oameni aleși la intamplare dintre cei care i-au distribuit o postare pe Twitter, in cadrul unui ”experiment social” care iși propune sa urmareasca daca gestul sau ii va face ”mai” fericiți,

- Organizatorii au anuntat premii record pentru editia 2020 a turneului de la Australian Open. Primul Grand Slam al anului va inregistra o crestere a fondului total de premiere de 13,6 procente, acesta ajungand, astfel, la 71 milioane de dolari australieni, echivalentul a putin peste 49 milioane de dolari…

- Traficul total de marfuri inregistrat in primele zece luni ale anului 2019 in portul Constanța (cu zonele Constanța și Midia) și portul Mangalia a crescut cu 8,36%, ajungand la 55,83 milioane tone, fața de 51,5 milioane tone in aceeași perioada a anului trecut. Din traficul total inregistrat, traficul…