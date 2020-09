EXPRESUL a fost propus și admis de Consiliul de Presa pentru Premiul National de Etica si Deontologie Jurnalistica 2020 La concurs au fost admise, in total, 11 redacții și 9 jurnaliști/jurnaliste, iar publicul poate vota pentru candidații preferați pe platforma online www.Mediaforum.md . Votul publicului are un caracter de recomandare și va avea ponderea de 25% in votul cumulat al publicului, experților și membrilor Consiliului de Presa. Puteți acorda puncte candidatilor preferati, activand bannerul „Voteaza online!” de pe pagina web www.MediaForum.md , link direct: https://mediaforum.md/ro/lista_candidatilor…