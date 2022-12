Expoziție la Sala Unirii: „Sărbătorile de iarnă în felicitările de ieri și azi” Joi, 15 decembrie 2022, ora 12.30, va avea loc la Sala Unirii vernisajul expoziției „Sarbatorile de iarna in felicitarile de ieri și azi”. Evenimentul iși propune sa aduca in atenția publicului de azi un simbol al sarbatorilor de iarna: felicitarile imprimate pe hartie, cu mesaje de Craciun și Anul Nou și imagini sugestive, inspirate din sarbatorile iernii. Pe verso-ul lor se scriau – de mana – cateva mesaje tipizate ori personalizate adresate rudelor mai apropiate sau mai indepartate, prietenilor și cunoscuților. In expoziție vor fi prezentate cateva felicitari din anii 1907-1931 deținute de… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

