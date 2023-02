Stiri pe aceeasi tema

- Haosul de dimineața a fost reflectat și in cateva probleme organizatorice aparute la ceremonia de deschidere a anului Capitalei Europene a Culturii, care a avut loc vineri seara la Palatul Culturii din centrul Timișoarei. Astfel, o buna parte din reprezentanții instituțiilor de cultura timișorene au…

- Cu prilejul deschiderii oficiale Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, pavilionul Isho gazduiește expoziția artistei Liliana Mercioiu Popa, un nume reprezentativ pentru scena de arta contemporana din Timișoara. Intitulata, „Linia (de conduita), trasatura (de caracter) și punctul (de vedere)”,…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- Vechea Uzina de Apa din Timisoara isi va deschide portile pentru vizitatori si turisti peste cateva luni, fiind transformata in Muzeul Apei. Va fi una din stațiile importante ale Timișoarei- Capitala Europeana a Culturii 2023.

- Timișoara a intrat in tromba in anul Capitalei Europene a Culturii. Totul a inceput cu Revelionul in strada, unul cum nu s-a mai vazut. In 2023, sunt așteptați la Timișoara peste 500.000 de turiști.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania și din Sud-Estul Europei, este partenerul principal al Capitalei Culturale Europene 2023 - Timișoara. Titlul conferit Timișoarei de catre Parlamentul European inseamna cea mai mare angrenare culturala din Romania - evenimente și inițiative pe tot parcursul…

- Prin demersul Capitalei Europene a Culturii, Timișoara devine un pol de interes, atat din punctul de vedere al creatorilor din Europa, cat și din punctul de vedere al consumatorului european de teatru, al consumatorului performant. In aceasta idee, Teatrul Național din Timișoara deschide seria evenimentelor…