- Expozitia de fotografie "Minunate povesti romanesti" a artistului gorjean Teodor Dadalau va fi vernisata pe 20 aprilie la Salina Turda, turistii putand sa o vada pe durata intregii veri, au anuntat, joi, reprezentantii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT)…

- O expozitie internationala de pictura, icoane, fotografie, tapiserie si bijuterii va fi deschisa pe 22 aprilie in Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman, relateaza News.ro. Expozitia „Interferente Balcanice” reuneste 42 de artisti din Romania, Bulgaria si Grecia, tari care apartin…

- Judecatoria Turda și-a declinat competența in Dosarul penal 6175/328/2020, in care fostul director al societații Salina Turda, Vasile Tot, este judecat pentru abuz in serviciu. Decizia a fost luata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- «Stau cateodata minute in sir si o privesc pe mama. Slaba cu ochii foarte blanzi si cu parul peste care in ultimele toamne au picurat parca boabe de bruma. Munceste toata ziua, pana seara tarziu. Aseara, pe cand torcea, mi-am oprit privirea asupra gingaselor sale maini. Ce frumoase erau mainile mamei!…

- O expozitie de fotografie inedita, intitulata ''Si eu pot'', este organizata in perioada 17-28 martie si este dedicata persoanelor cu Sindrom Down. "Expozitie inedita de fotografie pregatita la Casino - Centrul de Cultura Urbana din Cluj-Napoca si deschisa publicului in perioada 17-28…

- Salina Turda nu este doar un obiectiv turistic ci și mediul ideal pentru tratarea diferitelor afecțiuni, in special cele respiratorii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Discuțiile despre unele persoane care au ajuns prin Consiliile de Administrație de la societațile Salina Turda SA și Domeniul Public Turda SA s-au lasat cu unele ”infierari” in spațiul public. Am... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Expoziția de iarna pentru fanii LEGO, organizata de Asociația Brickenburg din Cluj-Napoca, una dintre cele mai reprezentative asociații de acest gen la nivel mondial, va avea loc in perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!