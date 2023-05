Stiri pe aceeasi tema

- O parada are loc duminica, 14 mai, la Mioveni. Centrul Cultural, Consiliul Local și Primaria Orașului Mioveni, in parteneriat cu Consiliul Județean prin Centrul Județean de Cultura și Arte Argeș, organizeaza parada portului popular romanesc in cadrul manifestarii dedicate Zilei Naționale a Portului…

- Azi, cu incepere de la ora 17, are loc vernisajul expozitiei de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale”. Evenimentul are loc in „Salonul Artelor” de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare. Expozitia personala de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale”…

- Expozitia personala de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de cultura din tara si din strainatate cele mai importante valori ale portului traditional din Romania. Vernisajul expozitiei va avea loc…

- Vasile Șușca, unul din cei patru meșteri populari mamamureșeni declarați „Tezaur uman viu” de Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural, care de mai bine de 20 de ani creaza maști populare respectand tradiții vechi de secole, va expune cateva din creațiile sale la Nemesis Art Club…

- N. D. Apropierea Sarbatorilor Pascale ofera oportunitatatea instituțiilor de cultura de la nivel de județ de a readuce in fața prahovenilor vechi tradiții specifice acestei mari sarbatori. Un exemplu este Centrul Județean de Cultura Prahova care, prin Serviciul Cercetare, Indrumare și Valorificare Patrimoniu…

- Va invitam vineri, 17 martie 2023, incepand cu ora 11.00, la Muzeul "Conacul Bellu" din Urlati, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, sa participati la matineul muzeal "Intalnire cu Primavara, anotimpul bucuriei - la 508 ani de atestare documentara…

- Casa Memoriala „George Enescu”, renovata cu fonduri europene Una dintre cele mai reprezentative case din patrimoniul județului va fi reabilitata cu fonduri europene printr-un proiect transfrontalier Romania – Moldova. Este vorba de Casa Memoriala „George Enescu” din Liveni, administrata de Muzeul Județean…

- N.D. Avand in vedere ca se apropie luna lui Marțișor, instituțiile de cultura din Ploiești au anunțat, deja, ca pregatesc ateliere in cadrul carora copiii pot invața sa confecționeze, cu propriile lor maini, micile simboluri ale primaverii. Astfel, sub genericul ”Marțișor meșteșugit la muzeu a poposit”…