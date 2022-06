INIȚIATIVA… Pe 1 Iunie, a avut loc la Muzeul “Vasile Parvan”, o expoziție de arta plastica oferita de un numar de 17 copii, care au depus un efort formidabil pe o perioada de aproape un an de zile, in cadrul Clubului de pictura” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu” Barlad. Copiii, coordonați […] Articolul Expoziție cu vanzare a picturilor copiilor din cadrul Atelierului de Pictura! Tablourile sunt deosebite! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .