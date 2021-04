Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Mircea Fechet (PNL Bacau) a transmis un mesaj, cu ocazia Paștelui catolic. Sarbatorile pascale ne gasesc și in acest an intr-o perioada dificila, mai distanțati fizic decat eram obișnuiți. Cu toate acestea, spre deosebire de anul trecut,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Episcopul diecezan de Timisoara, Iosif Csaba Pal, le transmite credinciosilor, cu ocazia Sfintelor Pasti celebrate de crestinii catolici, un mesaj de incurajare, in perioada dificila a pandemiei, pe care o traverseaza, indemnandu-i sa nu uite ca il au permanent alaturi pe Isus, potrivit Agerpres.ro…

- Cum va fi vremea de Florii și de Paștele ortodox 2021. Prognoza METEO in perioada 5 aprilie-3 mai Cum va fi vremea de Florii 2021 și de Paștele ortodox 2021. Prognoza METEO in perioada 5 aprilie-3 mai 2021. Temperaturi deosebit de calde la inceputul lui mai, in perioada Paștelui ortodox 2021 Meteorologii…

- “Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 25 martie 2021, amendamentele convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 si la Bucuresti la 2 martie 2021 si prin Scrisoarea…

- Sub egida Consiliului Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, organizeaza vineri, la ora 17.00, la Sala Balada din Focșani, expoziția de pictura Omagiu femeii! Lucrarile aparțin elevilor și absolvenților Școlii Populare de Arta, clasa Pictura,…

- Mesaje de 1 martie . Mesaje de Marțișor . FELICITARI de 1 martie . Mesaje de primavara | zlatnainfo.ro Primavara ar putea fi un prilej nemaipomenit de a le transmite, cu ocazia Marțișorului, o urare și un gand bun celor dragi din familie, prietenilor sau chiar colegilor. Deși cele mai frumoase mesaje…

- In fiecare an la data de 30 ianuarie este o zi foarte importanta pentru toți creștinii! La aceasta data sunt sarbatoriți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. In calendarul creștin ortodox sarbatoarea este marcata cu Cruce Roșie!

- Florin Piersic, actorul despre care maestrul Radu Beligan spunea ca este „cel mai frumos cadou pe care l-a facut Dumnezeu poporului roman”, acest magician al cuvantului inzestrat cu har creator, o mare sensibilitate și daruire totala, un temperament vulcanic și neobosit, un om cu mare dragoste de semeni…