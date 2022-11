Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 32-a a Festivalului National de Teatru (5-13 noiembrie) s-a deschis cu expozitia de fotografie „Caramitru - Dincolo de scena", cu imagini realizate de Florin Ghioca, fotograful Teatrului National din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O expozitie inedita despre valoarea patrimoniului cultural si al colectiilor muzeale pentru societate va fi organizata la Muzeul National al Taranului Roman, intre 9 noiembrie si 31 decembrie. Tronul celor patru monarhi ai Romaniei, manuscrisul original al Imnului National, obiectele steampunk realizate…

- Cel mai bogat om al planetei ar fi inchiriat ”casa lui Dracula” pentru a sarbatori cum se cuvine noaptea de 31 octombrie 2022, alaturi de alți miliardari influenți din topurile Forbes. Elon Musk ar petrece in Romania de Halloween Potrivit Cancan , in Romania a ajuns deja Peter Thiel, fondatorul PayPal…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea lansarii Programului pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 30 decembrie 2022, ora: 14.00. In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu…

- Autoritatile de la Bucuresti se pregatesc de un nou val de refugiati, in contextul in care razboiul din Ucraina se intensifica sau in cazul unui potential incident nuclear in tara vecina. The post Romania se pregateste pentru un nou val de refugiati ucraineni. Guvernul ar putea cheltui si 400 de milioane…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de ANPC, in cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea tinerilor comisari ai institutiei, a fost verificat restaurantul Trattoria Monza, din sectorul 3 al Capitalei, administrat de operatorul economic Max Estate SRL. In urma…

- ”Cred ca a face economie intr-o vreme in care criza energetica este evidenta (…) lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia”, a declarat, marti seara, la New York, presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum face el insusi economie, presedintele a precizat ca locuinta poate…

- Expozitia, la care intrarea este libera, va fi deschisa pana pe 16 septembrie si poate fi vizitata de luni pana vineri, intre orele 9,00 14,00.Elemente valoroase ale colectiei de fotografii a Bibliotecii Academiei se vor regasi intr o expozitie a Cabinetului de Stampe, care va fi deschisa luni, 29 august,…