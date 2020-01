Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman anunța ca peste 50.000 de persoane au vizitat expoziția Brancuși de la Bruxelles, evenimentul descris drept cea mai vasta prezentare a operei cunoscutului sculptor in Belgia urmand sa iși prelungeasca programul pana in luna februarie.”Datorita succesului inregistrat…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, reprezentant prin Teodor Dadalau organizeaza, in perioada 11-16 decembrie 2019, o expoziție de fotografie la Tel Aviv in Israel. La Galeria de arta Yavne din Israel va putea fi admirata expoziția “Oameni și locuri din…

- Spectacolul "Povestea printesei deocheate", regia Silviu Purcarete, desemnat cel mai bun spectacol la Gala UNITER, va reprezenta Romania la Festivalul Europalia de la Bruxelles in perioada 17-19 decembrie, in cadrul Festivalului Europalia, potrivit unui anunt publicat luni de Teatrul National "Radu…

- Festivalul International de Arta EUROPALIA, unul dintre cele mai importante festivaluri de arta din lume, la care Romania este invitat de onoare, s-a deschis oficial la Palatul de Arte Frumoase „Bozar” din Bruxelles, sub patronajul Casei Regale a Belgiei. Expozitia far, cum a fost denumita, este, anul…

- „Brancusi nu-si explica operele“, afirma curatorul celei mai ample retrospective a operei artistului roman din ultimii 25 de ani. Expozitia, care a deschis Festivalul Artelor Europalia, de la Bruxelles, incearca sa decripteze demersul artistic al sculptorului.

- Romania este vedeta unei expoziții unice deschise in Belgia in cadrul festivalului Europalia. Sub titlul "Dacia Felix, trecutul glorios al Romaniei", Institutul Cultural Roman a adunat o selecție a celor mai valoroase artefacte, care se bucura deja de mare succes in randul

- Asociația 4Culture și WASP Studios, in parteneriat cu Muzeul de Arta Craiova , anunța prezentarea, in cadrul eXplore festival #14, a celei mai noi creații Manuel Pelmuș – „Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pamantului)“. Acțiunea performativa va avea loc marți 29 octombrie 2019, orele…

- Expoziția "Arhitectura Interbelica a Bucurestiului și Regalitatea", semnata de acad. Razvan Theodorescu și dr. arh. Luca Matei Stoian, va fi vernisata la Muzeul Țaranului Roman din București joi, la ora 18.00, și va ramane deschisa publicului pana pe 3 noiembrie, potrivit instituției muzeale, potrivit…