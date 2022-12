Exporturile Gazprom, în 2022, la cel mai mic nivel din acest secol Invadarea Ucrainei de catre Rusia afecteaza puternic afacerile grupului Gazprom, ale carui exporturi de gaze catre principalele sale piete externe aproape ca s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, potrivit Bloomberg. In 2022, gigantul controlat de statul rus a extras 412,6 miliarde metri cubi de gaze, in scadere cu 20% fața de 2021, din care 100,9 miliarde metri cubi au fost destinati exportului, susține directorul general Alexey Miller, care arata ca este vorba de o scadere a exporturilor de 46%, comparativ cu 2021.„Tin sa subliniez ca 2022 a fost un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

