Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat de Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga, cei doi proprietari