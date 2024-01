Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- Principalul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnii, localizat recent intr-o colonie penitenciara din nordul Rusiei dupa ce a fost dat disparut aproape trei saptamani, a transmis un mesaj prin intermediul echipei sale in care susține ca nu se simte singur și ca are o stare de spirit grozava, dar ii…

- Presedintele american Joe Biden semneaza un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite ale Americii sa adopte asa-numite sanctiuni „secundare” impotriva institutiilor financiare din lumea intreaga care ar sprijini efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Casei Albe, relateaza AFP.…

- Declarațiile occidentale privind posibilitatea ca Rusia sa atace NATO sunt o figura de stil menita sa justifice greșelile in direcția ucraineana, a declarat președintele rus Vladimir Putin."Este un nonsens total. Cred ca președintele Biden ințelege acest lucru. Aceasta este doar o figura de stil…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat ca vor exista „probleme" cu țara vecina, Finlanda, dupa ce aceasta s-a alaturat NATO la inceputul acestui an, adaugand ca Rusia nu avea, oricum, nimic de imparțit cu țara nordica, orice disputa find rezolvata cu mult timp in urma, scrie CNN.Aderarea Finlandei…

- Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a reacționat dupa ce aeroportul din Mahacikala, capitala republicii ruse Daghestan, a fost luat cu asalt de sute de oameni duminica seara, transmițand o declarație in care afirma ca Israelul "se așteapta ca autoritațile ruse de aplicare a legii sa protejeze…

- Imagini rare au fost difuzate miercuri cu presedintele rus Vladimir Putin la Beijing insotit de ofiteri purtand asa-numita servieta nucleara care poate fi folosita pentru a ordona un atac nuclear, relateaza Reuters. Dupa o intalnire cu presedintele chinez Xi Jinping la Beijing, Putin a fost filmat indreptandu-se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit marti la Beijing pentru a se intalni cu presedintele chinez Xi Jinping intr-o vizita extrem de urmarita, menita sa demonstreze increderea si parteneriatul „fara limite” dintre cele doua tari, chiar daca razboiul din Ucraina continua, transmit agențiile de presa…