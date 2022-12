Explozii pe aerodromul de unde bombardierele rusești atacă Ucraina O explozie puternica a izbucnit luni dimineața in apropierea orașului Engels din regiunea Saratov, unde se afla baza aeriana Engels-2 (foto) a Forțelor Aerospațiale Ruse. Bombardierele strategice din acest loc sunt folosite pentru a lansa rachete catre Ucraina. Ministerul Apararii al Federației Ruse a declarat ca in aceasta noapte mijloacele de aparare aeriana ar fi respins atacul dronei ucrainene asupra bazei aeriene Engels-2, conform RIA Novosti (mass-media de stat rusa). „Sistemele de aparare aeriana au doborat luni o drona ucraineana la joasa altitudine, pe cand se apropia de aerodromul militar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

