- Peste 60 de persoane sunt in continuare date disparute la Beirut, la patru zile dupa explozia din port care a devastat capitala Libanului si a ucis peste 150 de oameni, a anuntat, sambata, un responsabil din Ministerul Sanatatii libanez, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Un responsabil din Ministerul Sanatatii libanez a anunțat sambata ca peste 60 de persoane sunt in continuare date disparute la Beirut, la patru zile dupa explozia din port care a devastat capitala Libanului si a ucis peste 150 de oameni."Numarul mortilor se ridica la 154, dintre care 25 nu au fost inca…

- Agentia Navala vine cu informații noi despre nava sub pavilionul Moldovei despre care presa internationala a scris ca ar fi transportat 2.750 de tone de nitrat de amoniu, stocate in depozitul portului din Beirut, care ar fi provocat explozia din capitala Libanului in seara zilei de ieri. Potrivit unui…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- Explozia din Beirut, surprinsa din mai multe unghiuriUltimele date oficiale din Beirut arata un numar provizoriu de 78 de morti si 4.000 de raniti dupa explozia din portul capitalei Libanului. Imaginile deflagratiei au facut inconjurul planetei si mii de mesaje de sustinere au fost transmise catre autoritatile…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei puternice produse marti dupa-amiaza in orasul libanez Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.Potrivit surselor citate, in capitala Libanului au avut loc…