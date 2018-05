Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters.



Cel putin trei explozii s-au facut auzite la inceputul atacului, care pare unul coordonat, asupra Administratiei de finante din oras, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Attaullah Khogyani. Atacatori au patruns in cladire, unde au loc lupte cu fortele de securitate, a adaugat el.



…