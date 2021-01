Stiri pe aceeasi tema

- O explozie devastatoare urmata de un incendiu a avut loc intr-un bloc din Gaești, județul Dambovița. In urma deflagrației, o persoana a fost ranita, iar aproape 40 de persoane au fost evacuate de urgența din imobil.

- In urma producerii deflagrației, o persoana a fost ranita (barbat cca.48 ani), fiind preluata și transportata la spital de un echipaj de ambulanța SAJ The post VIDEO. Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Gaești.O victima și 38 de persoane evacuate first appeared on Partener TV .

- 38 de persoane care locuiau in blocul 18 din Gaești au fost evacuate in jurul orei 6, in aceasta dimineața, Post-ul GAEȘTI: Zeci de persoane evacuate dupa o explozie care a distrus complet un apartament și a avariat alte zeci apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii au evacuat toți locatarii blocului, 38 de persoane din 24 de apartamente. The post ALERTA DE GRADUL ZERO: Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Gaești first appeared on Partener TV .

- Un incendiu mistuitor a pus stapanire pe un apartament dintr-un bloc din Capina, in noaptea de joi spre vineri. In urma tragediei, o femeie a decedat, iar zeci de locatari au fost evacuați din cladire. Din pacate, focul a izbucnit de la un obiect pe care il acem toți in case. Cum s-a produs tragedia…

- Inca un incendiu face victime la mai puțin de 24 de ore de la tragedia din Piatra Neamț, unde 10 pacienții de la ATI din spitalul județean, au murit. Focul a izbucnit intr-un bloc din municipiul Galați.

- Doua persoane au murit, duminica, in urma unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc din Galați. Din cauza fumului dens, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU Galați, incendiul a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mihai Petrini, din Galați. Zona crepusculara…

- Zi neagra pentru zeci de cetațeni din Captiala, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat intr-un bloc din zona Aleea Podul Giurgiu. Proprietarul locuinței a fost gasit mort, iar alți zeci de vecini au fost evacuați din cladire. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgența.…