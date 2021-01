O puternica explozie a provocat miercuri prabusirea partiala a unei cladiri din centrul capitalei Spaniei, Madrid. Cauzele deflagrației nu sunt cunoscute inca. Nu se știe inca nici daca sunt persoane decedare, iar un reporter al televiziunii RTE vorbeste despre mai multe persoane ranite, transmit agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres. Explozia a afectat complet […] The post Explozie puternica la Madrid. O cladire s-a prabușit / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .